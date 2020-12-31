Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar A Haber’e konuştu: ABD'nin yanlıştan dönmesini bekliyoruz

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar A Haber’e özel açıklamalarda bulundu. Bakan Akar, “Eğitim ve tatbikatlar yapılıyor. Süreç devam ediyor. Azerbaycan’ın haklı davasının yanındayız.” dedi. Bakan Hulusi Akar, “ABD'nin yanlış kararından dönmesini bekliyoruz. Türkiye NATO taahhütlerini eksiksiz yerine getiriyor” ifadelerini kullandı. Bakan Akar, Avrupa'ya IRINI Harekatı nedeniyle, Yunanistan'a ise Adaların silahlandırılması ile ilgili tepki gösterdi.