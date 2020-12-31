Bilim insanlarından koronavirüs aşısı için flaş açıklama! Provokasyonlara cevap

"Sağlık Bakanlığının yaptığı açıklama sonucunda inaktif koronavirüs aşısının başarı oranının yüzde 91 ve güvenilirliğinin de oldukça yüksek olduğu bildirildi. Aşıdan korkmayalım ve koronavirüs aşısını da mutlaka olalım. Öncelikle sağlık çalışanları olmak üzere, risk grubundakiler, 65 yaşın üzerindekiler aşı geldikçe aşıya ulaşmak için çaba harcasın. Aşının yan etkileri oldukça az, en fazla görülen yan etki kolda ağrı. Halkımızın büyük bir çoğunluğu aşılanırsa pandemiyi yenmemiz mümkün olacaktır."