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Son dakika | Rus savaş gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti

Son dakika haberi...'ndan geçiş yapan Rus Donanması'na ait 'PM-138' borda numaralı savaş gemisi, 'ne doğru yol aldı.

GÜNDEM DHA
Giriş Tarihi: 25.12.2020
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Son dakika | Rus savaş gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti

Ege Denizi'nden saat 13.30 sıralarında Çanakkale Boğazı'na giriş yapan Rus Donanması'nın Karadeniz filosuna bağlı 'PM-138' borda numaralı savaş gemisi, saat 15.00'te Çanakkale önlerine ulaştı. Kilitbahir Kalesi ile Kilitbahir köyü dağında bulunan 'Dur Yolcu' yazısı önünden geçen Rus savaş gemisine güvenlik nedeniyle Türk Sahil Güvenlik Botu eşlik etti.



Güvertesinde can yelekli askerlerin bulunduğu Rus savaş gemisi, Nara Burnu'nu döndükten sonra Marmara Denizi'ne doğru yol aldı.

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