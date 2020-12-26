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Rus savaş gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçti

'na ait '' borda numaralı savaş gemisi 'ndan geçerek, 'e açıldı. Savaş gemisinin boğaz geçişine botu da eşlik etti.

GÜNDEM DHA
Giriş Tarihi: 26.12.2020 Güncelleme Tarihi: 26.12.2020
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Rus savaş gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçti

Rus Donanması'nın Karadeniz filosuna bağlı 'PM-138' borda numaralı savaş gemisi, saat 08.00 sıralarında İstanbul Boğazı'na giriş yaptı.



Geminin güvertesinde çok sayıda Rus askerinin olduğu görüldü.

Rus savaş gemisine güvenlik nedeniyle Türk Sahil Güvenlik Botu eşlik etti. Yaklaşık bir saatte boğaz geçişini tamamlayan gemi Karadeniz'e açıldı.

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Rus Savaş Gemisi İstanbul Boğazından geçti RUS SAVAŞ GEMİSİ İSTANBUL BOĞAZI'NDAN GEÇTİ

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