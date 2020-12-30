"SAKLAMASI KOLAY"

Hürriyet'in haberine göre, Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, "Çin aşısı için 2 ve 8 derece arası, yani normal buzdolabı koşullarında bir saklama alanı gerekiyor. Saklaması kolay. Gelen aşılar Sağlık Bakanlığı'nın uluslararası akreditasyonuna sahip Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü laboratuvarında, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK) yetkilileriyle değerlendirilecek. Bu sırada faz-3 çalışması da tamamlanacak. Sonra uygun koşullarda illere dağıtılacak. Aşılama da bundan sonra başlayacak. Bu süreç tüm aşılar için geçerli olacak." ifadelerini kullandı.