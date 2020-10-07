07 Ekim 2020, Çarşamba
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HDP Mardin milletvekili Tuma Çelik’in dokunulmazlığı kaldırıldı

Son dakika... TBMM Genel Kurulunda, hakkında "nitelikli cinsel saldırı" ve "tehdit" suçlamasıyla fezleke düzenlenen Bağımsız Milletvekili 'in yasama dokunulmazlığı kaldırıldı. Yargı sürecinde Tuma Çelik için 18 yıla kadar hapis cezası ile yargılanması talep ediliyor.

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Giriş Tarihi: 07.10.2020 Güncelleme Tarihi: 07.10.2020
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HDP Mardin milletvekili Tuma Çelik’in dokunulmazlığı kaldırıldı

SON DAKİKA HABERİ: Genel Kurul'da, daha önce HDP'den ihraç edilen Bağımsız Mardin Milletvekili Tuma Çelik'in yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına yönelik karma komisyon raporu gündeme alındı.

Söz ve savunma talebi olmayınca rapor Genel Kurul'un oyuna sunuldu.

HDP Mardin milletvekili Tuma Çelik’in dokunulmazlığı kaldırıldı HDP MARDİN MİLLETVEKİLİ TUMA ÇELİK'İN DOKUNULMAZLIĞI KALDIRILDI

TBMM Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç, "Mardin Milletvekili Tuma Çelik'in yasama dokunulmazlığının bu dosya için kaldırılmasına karar verilmiştir." diyerek kararı açıkladı.



YURT DIŞINA ÇIKIŞ YASAĞI...

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, seçim çalışmaları sırasında D.K. adlı kadına nitelikli cinsel saldırıda bulunmakla suçlanan Mardin Milletvekili Tuma Çelik hakkında fezleke düzenleyerek, dokunulmazlığının kaldırılması için TBMM'ye göndermişti.

Tuma Çelik hakkında ayrıca yurt dışına çıkış yasağı ve imza adli kontrol hükümleri uygulanmıştı.

18 YILA KADAR HAPİS CEZASI GÜNDEMDE

Yargı sürecinde Tuma Çelik için 18 yıla kadar hapis cezası ile yargılanması talep ediliyor.

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