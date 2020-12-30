Son dakika: İstanbul'a kar yağacak mı? Meteoroloji'den kar açıklaması! Kar yağacak tarihler açıklandı
"İstanbul'a kar yağacak mı?" soruları Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yanıtlandı. 5 günlük hava durum tahminini açıklayan Meteoroloji, kar yağacak tarihi açıkladı. Hava Forum'da 2012'i işaret ederek çarpıcı bir paylaşımda bulundu. Yılbaşında birçok ilde kar ve yağmur görülmedi. Peki ne zaman kar yağacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden kar yağışı açıklaması. Ankara'ya kar yağacak mı? İzmir'e kar yağacak mı?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü "kar yağacak mı?" soruları üzerine açıklama yaptı. Peki İstanbul'a kar yağacak mı? Ankara ve İzmir'e kar yağacak mı?
YILBAŞINDA KAR YAĞACAK MI?
Türkiye'de birçok bölgenin hasret kaldığı kar için internet dünyasında aramalar başladı. Sosyal medyada da gündem olan "kar yağacak mı?" sorusu yanıt buldu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul, Ankara ve İzmir'i de kapsayan kar açıklaması yaptı.
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METEOROLOJİ'DEN 20 GÜN SONRASI İÇİN KAR UYARISI! TARİH VERİLDİ
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Kıyı Ege ile Edirne, Çanakkale, Balıkesir'in batısı, Antalya, Isparta'nın güneyi ve Burdur'un doğusunun aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde yer yer buzlanma ve don ile birlikte sis ve pus olayı bekleniyor. Öte yandan yarın da Marmara'da yağmur bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor, yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor. Rüzgar, genellikle güney ve güneybatı, Güneydoğu Anadolu'da kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın batısı ile Kuzey Ege kıyılarında kuvvetlice (30-50 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.
2012'Yİ İŞARET ETTİ! NERELERE KAR YAĞACAK?
Öte yandan Hava Forum sitesinde yer alan bilgilere göre; 2012 yılında kıyı bölgelerde yaşanan sert kış ve kar yağışı bu yılda benzer şekilde cereyan edecek.
Tahminlere göre; ocak ayının sonlarına doğru yaşanacak hava hareketleri, kıyı kesimlere bol miktarda kar yağışı bırakabilir.
KAR İÇİN TARİH VERİLDİ
Analizde, "Sibirya soğukları Ocak ayının 2.yarısında Doğu Avrupa'ya hakim olacak." ifadeleri yer alırken, 18-22 Ocak gibi ülkemizi de etkisi altına alacağına vurgu yapıldı.
Özetle yapılan son meteorolojik tahminlere ve değerlendirmelere göre, kutup bölgelerindeki soğukların stratosfer ısınmasına bağlı olarak bölüneceği ve ülkemizin de içinde bulunduğu coğrafyada sert kış koşullarına neden olacağı, Avrupa Sibiryası'nın aktif hale geleceği tahmin ediliyor. Ancak sürecin uzun olması sebebiyle sürecin yakından takip edilmesi gerekmektedir.
Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Parçalı ve az bulutlu 13
İstanbul: Parçalı, batı kesimleri yer yer çok bulutlu 16
İzmir: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı 17
Adana: Parçalı ve az bulutlu 21
Antalya: Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı 19
Samsun: Parçalı ve az bulutlu 20
Trabzon: Parçalı ve az bulutlu 16
Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 0
Diyarbakır: Az bulutlu 11