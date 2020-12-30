İngilizler Türk İHA'larını örnek aldı! Türk İHA'ları hayranları harekete geçirdi

Modern savaş uçakları kuşkusuz çok pahalı ve bir kaza anında pilotlarının ölme veya yakalanma riski de bir o kadar endişe verici. Dronelar, özellikle Dağlık Karabağ gibi küçük ölçekli savaş alanlarında çok daha maliyetsiz ve çok yönlü araçlar.