VGM burs sonuçları için dikkat çeken tarih! 2020-2021 VGM üniversite burs sonuçları ne zaman açıklanacak?

VGM üniversite burs sonuçları ne zaman açıklanacak? sorusu, son günlerde en çok aranılanlar arasında yer alıyor. Başvuruların tamamlanmasının üzerinden iki ay geçti. Sonuçlarını heyecanla bekleyen öğrenciler, Vakıflar Genel Müdürlüğü'nden gelecek açıklamaları yakından takip ediyor. Ahaber.com.tr olarak araştırdığımız bilgilere göre, sonuçlar için o tarih dikkat çekiyor. Peki, 2020-2021 VGM üniversite burs sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte haberin detayları...

VGM BURS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

VGM burs değerlendirme işlemleri devam ediyor. 2019 yılında VGM üniversite başvuruları 30 Ekim'de sona ermiş sonuçlar ise 2 Ocak'ta duyurulmuştu. Buna göre, 2020 VGM üniversite burs sonuçlarının 2021 Ocak ayının ilk haftasında açıklanması bekleniyor.

Tarihler tahmini olup, resmi açıklamayı beklemekte fayda var.