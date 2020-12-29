Son dakika... VGM burs sonuçları ne zaman açıklanacak? Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) yükseköğrenim burs sonuçları için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Yeni yıla girmemize kısa süre kala, öğrenciler sonuçların açıklanacağı tarihe kilitlendi. Konu hakkında merak edilenleri yazımızda ele aldık. Peki, 2020 VGM üniversite burs sonuçları ne zaman açıklanacak? VGM yükseköğrenim bursu ne kadar? İşte cevaplar...

VGM BURS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

VGM üniversite burs sonuçlarının açıklanacağı tarih konusunda henüz resmi bir açıklama gelmedi. VGM tarafından yapılan son açıklamada, 'Yükseköğrenim burs başvurularının değerlendirme işlemlerine T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü burs başvuru sonuçları açıklandıktan sonra başlanacaktır." denilmişti.

2019 yılında VGM yükseköğrenim başvuruları 30 Ekim'de sona ermiş sonuçlar ise 2 Ocak'ta duyurulmuştu. Buna göre, 2020 VGM yükseköğrenim burs sonuçlarının 2021 Ocak ayının ilk haftasında açıklanması bekleniyor.

Tarihler tahmini olup, resmi açıklamayı beklemekte fayda var.