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Mustafa Sarıgül'ün A Takımı belli oldu! İşte TDP'ye geçen CHP'li isimler...

ile yaşadığı uyuşmazlığın ardından 'ni kuran 'ün A takımı belli oldu. Mustafa Sarıgül'ün kadrosunda yer alan CHP'li isimler merak konusu olmuştu. İşte Mustafa Sarıgül'ün Genel Başkan Yardımcıları ve TDP'nin yeni tepe kadrosu...

GÜNDEM Sabah
Giriş Tarihi: 28.12.2020 Güncelleme Tarihi: 28.12.2020
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Mustafa Sarıgül'ün A Takımı belli oldu! İşte TDP'ye geçen CHP'li isimler...

'ün lideri olduğu 'nin teşkilatlanma çalışmaları son sürat devam ediyor. Genel Başkan Mustafa Sarıgül ile birlikte partiyi yönetecek isimler belli oldu. Sarıgül'ün kadrosunda hem Türk siyaseti hem de iş dünyasının önemli isimleri yer aldı.

Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül'ün A Takım kadrosunda yer alan isimlere, ulaşıldı. Kamuoyunun merakla beklediği listede; , ANAP ve iş dünyasından tecrübeli isimler bulunuyor.

İŞ DÜNYASI A TAKIM'DA BULUŞTU

Mustafa Sarıgül'ün genel başkanlığını yaptığı Türkiye Değişim Hareketi'nde görev dağılımları yapıldı. Sarıgül'ün A takımını oluşturan Başkanlar Kurulu'nda, CHP eski Milletvekili 'a genel sekreterlik unvanı verildi.

Sarıgül'ün ekibinde yer alan isimlerden bazıları şöyle:

Genel Sekreter Hasan Aydın (CHP eski Milletvekili)
Genel Başkan Yardımcısı İrfan Karakaş (Beden Terbiyesi İstanbul eski İl Müdürü ve iş insanı)
Genel Başkan Yardımcısı Şaban Gürbüz (ANAP kurucusu ve iş insanı)
Genel Başkan Yardımcısı Erol Korkut (Şoförler Cemiyeti Başkanı ile Esnaf ve Sanatkarlar Genel Başkan Yardımcısı)
Genel Başkan Yardımcısı Monika Peker (İş kadını)
Genel Başkan Yardımcısı Dr. Aziz Murat Hatipağaoğlu (Ekonomist – İş insanı)
Genel Başkan Yardımcısı Bayram Özata (İş insanı)
Genel Başkan Yardımcısı (Karayolları Genel Müdürlüğü, Hazine ve Müsteşarlığı ve Bayındırlık Bakanlığı Müsteşarı)
Genel Başkan Yardımcısı Soner Gökçe (CHP Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ve iş insanı)
Genel Başkan Yardımcısı Murat Bozfırat (Yüksek mühendis, mimar)
Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Ali Oğuş (İş insanı)

BURSA'YA PARTİ MERKEZİ GELİYOR

Önümüzdeki günlerde gölge bakanlıkları da açıklamayı planlayan Sarıgül'ün, çarşamba günü saat 14:00'da ise Türkiye Değişim Partisi Bursa İl Merkezi'nin açılışını yapacağı öğrenildi.

52 İLDE ÖRGÜTLENDİ

Kuruluş çalışmaları pandemi sürecine denk gelen Türkiye Değişim Partisi, teşkilatlanma çalışmaları kapsamında şu ana kadar 52 ilde örgütlendi. 190'ı aşkın ilçede örgütlenmesini tamamladı. Sarıgül'ün hareketinde; teşkilatlanmalar, Ocak ayının sonunda tamamlanması hedefleniyor.

Son dakika: Mustafa Sarıgül partisinin kuruluş tarihini resmen açıkladı SON DAKİKA: MUSTAFA SARIGÜL PARTİSİNİN KURULUŞ TARİHİNİ RESMEN AÇIKLADI
Mustafa Sarıgül partisi Türkiye Değişim Hareketi'nin logo ve müziğini tanıttı MUSTAFA SARIGÜL PARTİSİ TÜRKİYE DEĞİŞİM HAREKETİ'NİN LOGO VE MÜZİĞİNİ TANITTI

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