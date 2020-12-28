Mustafa Sarıgül'ün lideri olduğu Türkiye Değişim Partisi'nin teşkilatlanma çalışmaları son sürat devam ediyor. Genel Başkan Mustafa Sarıgül ile birlikte partiyi yönetecek isimler belli oldu. Sarıgül'ün kadrosunda hem Türk siyaseti hem de iş dünyasının önemli isimleri yer aldı.