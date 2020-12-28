Son dakika: Koronavirüs aşısı zorunlu mu olacak? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan açıklama geldi

AŞI ZORUNLU OLMAYACAK

Bakan Koca yaptığı açıklamada "Aşının zorunlu olmayacağını daha önce de söylemiştim. Aşılama programımız hazır. Vatandaşımızı zorlayıcı bir uygulama olmayacak. Aşının gerekliliğini bilim insanlarımızla toplumumuza anlatarak ikna etme çabası içinde olacağız. Bunun dışında bir uygulama söz konusu olmayacak." ifadelerini kullandı.

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