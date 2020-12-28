Son dakika: Koronavirüs aşısı zorunlu mu olacak? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan açıklama geldi
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada aşının zorunlu olmayacağını belirtti. Aşılama programlarının hazır olduğunu belirten Koca vatandaşların aşı olmaya zorlanmayacağını ifade etti.
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından Türkiye'de uygulanacak aşıya ilişkin açıklamada bulundu.
AŞI ZORUNLU OLMAYACAK
Bakan Koca yaptığı açıklamada "Aşının zorunlu olmayacağını daha önce de söylemiştim. Aşılama programımız hazır. Vatandaşımızı zorlayıcı bir uygulama olmayacak. Aşının gerekliliğini bilim insanlarımızla toplumumuza anlatarak ikna etme çabası içinde olacağız. Bunun dışında bir uygulama söz konusu olmayacak." ifadelerini kullandı.
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