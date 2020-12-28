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Son dakika: Koronavirüs aşısı zorunlu mu olacak? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan açıklama geldi

Sağlık Bakanı yaptığı açıklamada aşının zorunlu olmayacağını belirtti. Aşılama programlarının hazır olduğunu belirten Koca vatandaşların olmaya zorlanmayacağını ifade etti.

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Giriş Tarihi: 28.12.2020 Güncelleme Tarihi: 28.12.2020
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Son dakika: Koronavirüs aşısı zorunlu mu olacak? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan açıklama geldi

Sağlık Bakanı sosyal medya hesabından Türkiye'de uygulanacak aşıya ilişkin açıklamada bulundu.

AŞI ZORUNLU OLMAYACAK

Bakan Koca yaptığı açıklamada "Aşının zorunlu olmayacağını daha önce de söylemiştim. Aşılama programımız hazır. Vatandaşımızı zorlayıcı bir uygulama olmayacak. Aşının gerekliliğini bilim insanlarımızla toplumumuza anlatarak ikna etme çabası içinde olacağız. Bunun dışında bir uygulama söz konusu olmayacak." ifadelerini kullandı.

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