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2021 felaketle gelebilir: Korona salgınında en kötüyü henüz yaşamamış olabiliriz

Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü Direktörü Dr. yaptığı açıklamada henüz salgını döneminde en kötünün yaşanmadığını söyledi. Sonbahardaki artışına dikkat çeken Fauci durumun rahatsız edici olduğunu belirtti. Uzmanlar ise dünya geneli için 2021 Ocak ayının çok daha kötü olabileceğine dikkat çekti.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 27.12.2020 Güncelleme Tarihi: 27.12.2020
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2021 felaketle gelebilir: Korona salgınında en kötüyü henüz yaşamamış olabiliriz

Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü Direktörü Dr. , ülkenin yeni tip (Kovid-19) salgınında "en kötüyü henüz yaşamamış olabileceği" konusunda uyarıda bulundu.

ÇOK RAHATSIZ EDİCİ

ABD'nin önde gelen doktorlarından Fauci, CNN televizyonunda yaptığı açıklamada, "Endişemin nedeni Noel ve yeni yıl sonrası vakalarda artış olabileceği. Sonbahar sonu ve kışın başında vakaların eğilimine bakarsanız durum gerçekten çok rahatsız edici." dedi.

"EN KARANLIK GÜNLER"

ABD'nin salgınla mücadelede çok kritik bir noktada olduğuna dikkati çeken Dr. Fauci, ABD başkanlığına seçilen 'ın "en karanlık günler" endişesini kendisinin de taşıdığını söyledi.

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DAHA KÖTÜ OLABİLİR

ABD'nin Kovid-19 salgınıyla mücadelede "en kötüyü henüz yaşamamış olabileceği" konusunda uyaran Fauci, "Önümüzdeki birkaç hafta çok daha kötü olabilir." değerlendirmesinde bulundu.

OCAK 2021 ÇOK KÖTÜ OLABİLİR

Aralık, ABD'de salgının başından beri en fazla ölümün gerçekleştiği ay oldu ve 63 binden fazla kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti. Uzmanlar ise Ocak 2021'in çok daha kötü olabileceği tahmininde bulunuyor.

ÜLKEDE SON DURUM

ABD'de salgının kontrol altına alınabilmesi için tatil sezonunda seyahat edilmemesi uyarılarına rağmen 1 milyondan fazla kişi hava yolu ile seyahat etti. Ülkede şu ana kadar 340 binden fazla kişi Kovid-19 yüzünden hayatını kaybederken, 19 milyonun üzerinde görüldü.

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