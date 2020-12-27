2021 felaketle gelebilir: Korona salgınında en kötüyü henüz yaşamamış olabiliriz

OCAK 2021 ÇOK KÖTÜ OLABİLİR

Aralık, ABD'de salgının başından beri en fazla ölümün gerçekleştiği ay oldu ve 63 binden fazla kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti. Uzmanlar ise Ocak 2021'in çok daha kötü olabileceği tahmininde bulunuyor.