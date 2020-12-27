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Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan aşı açıklaması! Aşıların gelişi ertelendi

Son dakika haberi... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Çin'den gelecek aşıların gelişinin ertelendiğini açıkladı. Bakan Koca "Pekin’deki COVID-19 alarmı ve Pekin gümrüğünde görülen COVID-19 vakası sebebiyle gümrük hareketliliğine geçici olarak ara verilmiştir. Bu nedenle gümrük işlemlerinden sonra yola çıkması beklenen aşılarımızın gelişi bir iki gün ertelenmiştir. Gelişmeleri aktarmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 27.12.2020 Güncelleme Tarihi: 27.12.2020
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda koronavirüs aşısının gelişinin ertelendiğini belirtti.

Bakan Koca "Pekin'deki COVID-19 alarmı ve Pekin gümrüğünde görülen COVID-19 vakası sebebiyle gümrük hareketliliğine geçici olarak ara verilmiştir. Bu nedenle gümrük işlemlerinden sonra yola çıkması beklenen aşılarımızın gelişi bir iki gün ertelenmiştir. Gelişmeleri aktarmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

BAKAN KOCA ÇİN AŞISI HAKKINDA NE DEMİŞTİ?

Artık aşının Türk insanında etkili ve güvenilir olduğundan eminiz. Çin'den pazar gecesi yola çıkıyor. Erken dönemde aşının koruyuculuğu yüzde 91,25 oranında, bu giderek daha artmış olacak. Aşının etkisi 21'inci günden itibaren ortaya çıkıyor. İlk aşamada 9 milyon kişi aşılanacak. Günde 1,5-2 milyon kişi aşılanabilir.

SAĞLIK ÇALIŞANLARINDAN BAŞLANACAK

Sağlık çalışanlarından başlamak üzere ocak-şubat-mart, en geç nisan olmak üzere, ilk 2 hatta 3. aşamadaki kişileri aşılamayı hedefliyoruz.

ALMAN AŞISINDA SÖZLEŞME SORUNU

Alman aşısında sözleşmede sorun çıktı. Biontech, aşısının üretimiyle ilgili sorun olursa sorumluluk kabul etmek istemedi. Bu sorun kısmen aşıldı.

Son dakika: Dünya genelinde koronavirüs vaka sayılarında zirvedeki 10 ülke! Türkiye kaçıncı sırada? SON DAKİKA: DÜNYA GENELİNDE KORONAVİRÜS VAKA SAYILARINDA ZİRVEDEKİ 10 ÜLKE! TÜRKİYE KAÇINCI SIRADA?

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