Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan aşı açıklaması! Aşıların gelişi ertelendi
Son dakika haberi... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Çin'den gelecek aşıların gelişinin ertelendiğini açıkladı. Bakan Koca "Pekin’deki COVID-19 alarmı ve Pekin gümrüğünde görülen COVID-19 vakası sebebiyle gümrük hareketliliğine geçici olarak ara verilmiştir. Bu nedenle gümrük işlemlerinden sonra yola çıkması beklenen aşılarımızın gelişi bir iki gün ertelenmiştir. Gelişmeleri aktarmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda koronavirüs aşısının gelişinin ertelendiğini belirtti.
Bakan Koca "Pekin'deki COVID-19 alarmı ve Pekin gümrüğünde görülen COVID-19 vakası sebebiyle gümrük hareketliliğine geçici olarak ara verilmiştir. Bu nedenle gümrük işlemlerinden sonra yola çıkması beklenen aşılarımızın gelişi bir iki gün ertelenmiştir. Gelişmeleri aktarmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.
BAKAN KOCA ÇİN AŞISI HAKKINDA NE DEMİŞTİ?
Artık aşının Türk insanında etkili ve güvenilir olduğundan eminiz. Çin'den aşı pazar gecesi yola çıkıyor. Erken dönemde aşının koruyuculuğu yüzde 91,25 oranında, bu giderek daha artmış olacak. Aşının etkisi 21'inci günden itibaren ortaya çıkıyor. İlk aşamada 9 milyon kişi aşılanacak. Günde 1,5-2 milyon kişi aşılanabilir.
SAĞLIK ÇALIŞANLARINDAN BAŞLANACAK
Sağlık çalışanlarından başlamak üzere ocak-şubat-mart, en geç nisan olmak üzere, ilk 2 hatta 3. aşamadaki kişileri aşılamayı hedefliyoruz.
ALMAN AŞISINDA SÖZLEŞME SORUNU
Alman aşısında sözleşmede sorun çıktı. Biontech, aşısının üretimiyle ilgili sorun olursa sorumluluk kabul etmek istemedi. Bu sorun kısmen aşıldı.