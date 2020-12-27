Son dakika: MSB'den flaş açıklama! Sızma girişimindeki teröristler etkisiz hale getirildi
Son dakika haberleri... Mehmetçik, eylem planı yapan teröristlere göz açtırmadı. Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Barış Pınarı bölgesine saldırı için güneyden sızma girişiminde bulunan 15 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi." ifadelerine yer verildi.
Milli Savunma Bakanlığı'nın resmi hesabından yapılan son dakika açıklamasında 15 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi.
MSB açıklamasında "Barış Pınarı bölgesine saldırı için güneyden sızma girişiminde bulunan 15 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi." denildi.
KOMANDOLARIMIZDAN BAŞARILI OPERASYON
Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesine saldırı için güneyden sızma girişiminde bulunan 15 PKK/YPG'li teröristin, komandolar tarafından başarıyla etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Kahraman komandolarımız, terör örgütü PKK/YPG'ye ağır bir darbe daha indirdi.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) December 27, 2020
Barış Pınarı bölgesine saldırı için güneyden sızma girişiminde bulunan 15 PKK/YPG'li terörist, komandolarımızın başarılı müdahalesiyle etkisiz hale getirildi.
Kahraman komandolarımızı kutluyoruz! 🇹🇷 pic.twitter.com/nHwfEuodvB
Konuya ilişkin bakanlıktan yapılan açıklamada, "Kahraman komandolarımız, terör örgütü PKK/YPG'ye ağır bir darbe daha indirdi. Barış Pınarı bölgesine saldırı için güneyden sızma girişiminde bulunan 15 PKK/YPG'li terörist, komandolarımızın başarılı müdahalesiyle etkisiz hale getirildi. Kahraman komandolarımızı kutluyoruz" denildi.