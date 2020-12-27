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Son dakika: MSB'den flaş açıklama! Sızma girişimindeki teröristler etkisiz hale getirildi

Son dakika haberleri... Mehmetçik, eylem planı yapan teröristlere göz açtırmadı. tarafından yapılan açıklamada, " bölgesine saldırı için güneyden sızma girişiminde bulunan 15 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi." ifadelerine yer verildi.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 27.12.2020 Güncelleme Tarihi: 27.12.2020
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Milli Savunma Bakanlığı'nın resmi hesabından yapılan son dakika açıklamasında 15 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi.

MSB açıklamasında "Barış Pınarı bölgesine saldırı için güneyden sızma girişiminde bulunan 15 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi." denildi.

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KOMANDOLARIMIZDAN BAŞARILI OPERASYON

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesine saldırı için güneyden sızma girişiminde bulunan 15 PKK/YPG'li teröristin, komandolar tarafından başarıyla etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Konuya ilişkin bakanlıktan yapılan açıklamada, "Kahraman komandolarımız, terör örgütü PKK/YPG'ye ağır bir darbe daha indirdi. Barış Pınarı bölgesine saldırı için güneyden sızma girişiminde bulunan 15 PKK/YPG'li terörist, komandolarımızın başarılı müdahalesiyle etkisiz hale getirildi. Kahraman komandolarımızı kutluyoruz" denildi.

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