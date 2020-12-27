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Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan şehit ailesine başsağlığı mesajı

Son dakika haberine göre; Başkan , 'nin ilçesinde çığ düşmesi sonucu şehit olan 'in ailesine başsağlığı dileklerini iletti.

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Giriş Tarihi: 27.12.2020 Güncelleme Tarihi: 27.12.2020
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Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan şehit ailesine başsağlığı mesajı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, şehit Uzman Çavuş Mehmet Özbent'in ailesine başsağlığı dileklerini iletti.

Edinilen bilgiye göre Başkan Erdoğan, Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde çığ düşmesi sonucu şehit olan Özbent'in ailesine başsağlığı mesajı gönderdi.

Son dakika: Hakkaride çığ düşmesi nedeniyle 1 askeri personel şehit oldu SON DAKİKA: HAKKARİ'DE ÇIĞ DÜŞMESİ NEDENİYLE 1 ASKERİ PERSONEL ŞEHİT OLDU
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