Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan şehit ailesine başsağlığı mesajı
Son dakika haberine göre; Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde çığ düşmesi sonucu şehit olan Mehmet Özbent'in ailesine başsağlığı dileklerini iletti.
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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, şehit Uzman Çavuş Mehmet Özbent'in ailesine başsağlığı dileklerini iletti.
Edinilen bilgiye göre Başkan Erdoğan, Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde çığ düşmesi sonucu şehit olan Özbent'in ailesine başsağlığı mesajı gönderdi.