Karneler nasıl verilecek? Karneler nasıl dağıtılacak? Uzman isim A Haber’de yorumladı

Eğitimde zincir kazanımlar vardır. Milli Eğitim Bakanlığı bunu bildiği için en azından bir sınavın yüz yüze yapılması kararını almıştı. Ancak ertelendi. Diğer sınavlar yüz yüze yapıldı, kontrollü yapıldı ve ciddi bir risk ile karşı karşıya kalmadık.