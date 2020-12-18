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18 Aralık 2020, Cuma
ANA SAYFA Haberler Galeri MEB duyurdu! Karne verilecek mi? 1. dönem karne notu nasıl verilecek? Karneler ne zaman, nasıl alınacak? MEB duyurdu! Karne verilecek mi? 1. dönem karne notu nasıl verilecek? Karneler ne zaman, nasıl alınacak? Karneler verilecek mi? Yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle 1. dönem eğitimlerine uzaktan devam eden öğrenciler ve velileri, karnelerin verilip verilmeyeceğini araştırıyordu. Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayımladığı duyuru ile karneler hakkında merak edilen sorular yanıt buldu. Peki, karne verilecek mi? 1. dönem karne notu nasıl verilecek? Karneler ne zaman, nasıl alınacak? İşte cevaplar... Giriş Tarihi: 18.12.2020 13:56 Güncelleme Tarihi: 18.12.2020 14:04
Karneler ne zaman verilecek? 2020-2021 eğitim öğretim yılının birinci dönem eğitimini gören öğrenciler, yıl sonuna yaklaşmamız ile birlikte yarıyıl tatilini beklemeye başladılar. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan son dakika açıklaması ile 1 .dönem karneler ile ilgili merak edilen sorular yanıt buldu. Peki, karne verilecek mi? 1. dönem karne notu nasıl verilecek? Karneler ne zaman, nasıl alınacak? İşte merak edilenler...
GALERİ DEVAM EDİYOR KARNELER NE ZAMAN VERİLECEK?
22 Ocak 2021 tarihinden itibaren karne dağıtımları eğitim kurumu yönetimlerince, farklı gün ve zaman dilimlerine yayılarak yoğunluk oluşturmayacak şekilde planlanacaktır.
YARIYIL TATİLİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?
2020-2021 eğitim öğretim dönemi yarıyıl tatili 25 Ocak 2021 Pazartesi günü başlayacak. İkinci dönemdeki bir haftalık ara tatil süresi de eklenince tatil 21 gün yapılacak. Buna göre ikinci dönem 15 Şubat 2021 Pazartesi günü başlayacak.
SINAVLAR OLACAK MI? İLKOKUL, ORTAOKUL, LİSE...
İlkokullarda sınav yapılmayacak, karne notları, ders etkinliklerine katılım puanı ile belirlenecektir. Ortaokul ve liselerde birinci döneme ait bir (1) yazılı/uygulama puanları ve performans notları üzerinden ölçme değerlendirme yapılacaktır. Sınav notu bulunmayan şubelerin sınavları, okul ortamında ve sosyal mesafe/hijyen tedbirlerine uygun olarak seyreltilmiş gruplar hâlinde gerçekleştirilecektir.
İller arası hareketliliğin azaltılması amacıyla sadece ortaöğretim öğrencileri, kendi isteklerine bağlı olarak, 28 Aralık 2020 Pazartesi gününe kadar velilerinin okul yönetimine başvurması halinde, öğrenim gördükleri okul ile aynı okul türünde olması kaydıyla o tarih itibariyle bulundukları illerde sınavlara katılabileceklerdir.