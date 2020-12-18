MEB duyurdu! Karne verilecek mi? 1. dönem karne notu nasıl verilecek? Karneler ne zaman, nasıl alınacak?

Karneler ne zaman verilecek? 2020-2021 eğitim öğretim yılının birinci dönem eğitimini gören öğrenciler, yıl sonuna yaklaşmamız ile birlikte yarıyıl tatilini beklemeye başladılar. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan son dakika açıklaması ile 1 .dönem karneler ile ilgili merak edilen sorular yanıt buldu. Peki, karne verilecek mi? 1. dönem karne notu nasıl verilecek? Karneler ne zaman, nasıl alınacak? İşte merak edilenler...