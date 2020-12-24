CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun vergi skandalına Mine Kırıkkanat bile tepki gösterdi: Aklını mı yitirdi?

Partisinin grup toplantısında “Organ kaçakçılığı ve uyuşturucu ticareti yapanlardan vergi alınsın” diyerek büyük bir skandal imza atan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na tepkiler sürüyor. CHP yandaşı olarak bilinen Cumhuriyet yazarı Mine Kırıkkanat, Kemal Kılıçdaroğlu’nun bu sözlerine tepki gösterdi ve "Kemal Kılıçdaroğlu aklını mı yitirdi?" diye sordu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun grup toplantısında kullandığı skandal ifadeler büyük tepki çekti. Kılıçdaroğlu, "Sen asıl alınması gereken yerlerden vergiyi alacaksın, uyuşturucu ticareti yapan adamdan vergiyi alacaksın, organ ticareti yapan adamdan vergiyi alacaksın, kara para aklayandan vergi alacaksın" diye konuştu. Söz konusu açıklamalara kendi yandaşları bile pes dedi.

"KILIÇDAROĞLU AKLINI MI YİTİRDİ?"

Cumhuriyet yazarı Mine Kırıkkanat, Kılıçdaroğlu'nun grup toplantısında söylediği sözlere sosyal medyadan "Kılıçdaroğlu aklını mı yitirdi?" diye tepki gösterdi.

Kırıkkanat, ilk olarak "Uyuşturucu tacirinden, organ ticaretinden vergi almak nasıl bir devlet anlayışıdır. Suç bunlar suç. Yasal faaliyet mi ki vergiye tabi olsun. Suçlunun malına, mülküne, parasına el koyar, hapse atarsın. Kemal Kılıçdaroğlu aklını mı yitirdi? @herkesicinCHP de herkes uyuyor mu?" ifadelerini kullandı.

"KILIÇDAROĞLU'NUN SÖZLERİNİ YASALDIR DİYE AÇIKLAMAK, AYRICA BİR CEHALETTİR"

Kırıkkanat "Saçmalayan Kemal Kılıçdaroğlu'nun sözlerini yasaldır diye açıklamak, ayrıca bir cehalettir 9/2 kaçak mazot, at eşek eti vs gibi normal ticari faaliyete hileli mal karıştıranlar için konulmuş bir maddedir. Uyuşturucu ya da organ kaçakçılığı, organize ağır suçtur, vergi alın denir mi?" diye yazdı.

"KEMAL BEY RESMEN SAÇMALADI."

Kırıkkanat ayrıca "Organ ve uyuşturucu kaçakçılığının yasalı olur mu ki vergisi olsun. Bu ülkede Manukyan yıllarca YASAL ticari faaliyet olarak genelev işletti, vergi rekortmeni oldu. Kim ne dedi? Kemal bey resmen saçmaladı. Tevil etmeye çalıştıkça da batıyorlar. Kemal Kılıçdaroğlu, saçmaladı" dedi.

CHP MEDYASI NE YAPACAĞINI ŞAŞIRDI

Öte yandan CHP'ye yakın medyanın CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun sözlerini normalmiş gibi vermesi dikkat çekti. ODA TV "Kılıçdaroğlu'nun bu sözleri gündemi belirleyecek" ifadelerini kullanırken Sözcü gazetesi ise "Vergiyi asgari ücretliden değil kaçakçıdan al" başlığı ile girip skandal sözleri iç kısımlara yedirmeye çalıştı.

Cumhuriyet gazetesi ise Kılıçdaroğlu'nun skandal sözlerini görmezden geldi ancak CHP'den konuyla ilgili yapılan açıklamaları manşetine taşıdı.

Birgün gazetesi Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarını asgari ücret kısmından gördü.