Bu linç kültürünün ne tarafa savrulacağı ya da kimleri alıp götüreceği belli olmaz. Millet İttifakı siyaseten sıkıştı. Dolayısıyla kendi gündemlerinde fazla konu yoktur. Zaten siyaset üretemiyorlar ve Türkiye'nin geleceği ile ilgili çok bir şey söyleyemiyorlar.