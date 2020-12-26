Koronavirüs halayı! Filyasyon ekibini şoke eden olay

BAKAN KOCA: HER BİR SAĞLIK PERSONELİMİZ İYİ BİR EĞİTİMİN ESERİDİR

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından, öğretmenler, yöneticiler ve bütün eğitim ailesinin katılımıyla, salgın sürecinde büyük bir fedakârlıkla çalışan sağlık çalışanlarına teşekkür ve moral amaçlı "#sağlıkçılarımızlayız" adlı hashtag çalışması başlatıldı. Bu çalışmayı kendi sosyal medya hesabından paylaşan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'yı da etiketleyerek, "Nezdinizde tüm sağlıkçılarımıza teşekkürler" ifadelerini kullandı.

Bakan Selçuk'un bu paylaşımına yanıt olarak sosyal medya hesabından paylaşım yapan Sağlık Bakanı Koca ise, "Her bir sağlık personelimiz iyi bir eğitimin eseridir. Nazik mesajları sebebiyle Bakan Arkadaşım Prof. Dr. Ziya Selçuk'un nezdinde tüm eğitim camiamıza teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.