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Tüm ilçe dondu! Ağrı'nın Taşlıçay ilçesinde hava sıcaklığı sıfırın altında 26,1 derece

Son dakika haberine göre; Soğuk hava dalgasının etkisi altına giren 'nde hava sıcaklıkları her geçen düşüyor. Bölgede en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında 26,1 derece ile 'nın Taşlıçay ilçesinde ölçüldü. Ağrı kent merkezinde vatandaşlar araçlarını donmaması için naylon brandayla sardı.

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Giriş Tarihi: 26.12.2020
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Tüm ilçe dondu! Ağrı'nın Taşlıçay ilçesinde hava sıcaklığı sıfırın altında 26,1 derece

Soğuk hava dalgasının etkisi altına giren 'nde hava sıcaklıkları her geçen gün biraz daha düşüyor. Ülkenin kuzeyinin İzlanda'dan gelen alçak basıncın etkisi altına girdiğini belirten 12'nci Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi yetkililerinden alınan bilgiye göre, gece en düşük sıcaklık 'nın Taşlıçay ilçesinde ölçüldü.

Termometrelerin eksi 26,1 dereceyi gösterdiği Taşlıçay, dün gece 'nin en soğuk yerleşim birimi oldu. Ardahan Göle'de en düşük sıcaklık sıfırın altında 25, Ağrı merkezde sıfırın altında 25,5, Tekman'da sıfırın altında 22, Horasan'da ise sıfırın altında 21,5 olarak ölçüldü. Kent merkezlerindeki hava sıcaklığı ise sıfırın altında olmak üzere Ağrı'da 23,5, 'ta 18,1, Ardahan'da 15,1, Erzurum'da 15,1, 'ta 11,1, 'da 6,9, 'da 6,7 olarak ölçüldü.

ARAÇLARI NAYLON BRANDAYLA SARDILAR

Ağrı kent merkezinde vatandaşlar, araçlarını naylon brandayla sararak soğuktan korumaya çalıştı. Sürücüler soğuk sebebiyle araçlarını çalıştırmakta zorlandı. Taşlıçay deresinin yüzeyi buzla kaplanırken, Millet Bahçesi'ndeki ağaçlar tamamen kırağıyla kaplandı.

KÖYLERDE KIŞ TELAŞI

Kars'ta kapalı köy yollarının açılmasıyla kar altındaki hayatın zorluğu da gün yüzüne çıktı. Arpaçay ilçesinin Taşlıağıç köyünde vatandaşları kış telaşı sardı. Karla kaplı ot yığınlarından, yollardaki tipi sürgünleri, evlerin önünde biriken kar yığınlarının temizlenmesinden hayvanların bakımına kadar onlarca iş ardı ardına geldi. Kürekle evin önündeki karları temizleyen, karla kaplı ot yığınından hayvanları için ot ayıklayan , kış mevsimi boyunca aynı uğraş içinde olduklarını söyledi. Kış koşuşlarının köylerinden çetin geçtiğini belirten Hasan Turan "Hele bu kadar az bile yağdı. Çok yağdığında evimizin çatılarına kadar kar birikiyor. Tipi bile eksik olmuyor. Hayat dediğin böyle işte" dedi.

Meteoroloji 12'nci Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi yetkilileri, havaların giderek soğuyacağını ve çarşamba gününe kadar kar yağışının beklenmediğini açıkladı.

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