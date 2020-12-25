Son dakika: Türkler karşısında şansınız yok! Almanya'dan Yunan'a uyarı

YUNANİSTAN DEZAVANTAJLI!

Yunanistan'ın silahlanma yarışı, Alman basını tarafından değerlendirildi. Yunanistan'ın Türkiye'ye karşı bu yarışı kazanamayacağını belirten Alman yayın organlarında, "Türkiye, Yunanistan nüfusunun sekiz katı. 2021'deki savunma harcamaları Yunan harcamalarının dört katı olacak. Havada da Yunanistan dezavantajlı durumda. 189 Yunan savaş uçağına karşı Türkiye'nin 207 savaş uçağı var" ifadelerine yer verdi.