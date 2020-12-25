Son dakika: Türkler karşısında şansınız yok! Almanya'dan Yunan'a uyarı
Son dakika haberi...Doğu Akdeniz'de gerginliği her geçen gün tırmandırmaya yönelik adımlar atan Yunanistan savunma bütçesini 5 kat artırdı ve Fransa'dan savaş uçağı alma konusunda bir anlaşma imzaladı. Bu gelişmeyi yorumlayan Alman basınında “Yunanistan'ın Türkiye'ye karşı silahlanma yarışını kazanması pek olası değil. Türkiye, Yunanistan nüfusunun sekiz katı. Havada da Yunanistan dezavantajlı durumda” ifadeleri kullanıldı.
Yunanistan, 2021 savunma bütçesi içindeki silahlanma payını, 5 kat artırarak 2,5 milyar euro'ya yükseltti. Yunanistan Başbakanı Miçotakis, Doğu Akdeniz'de yaşanılan gerginliği rekor artışa gerekçe göstermişti. Bu gelişmenin ardından Yunan yetkililer, Fransa'dan Rafale tipi savaş uçağı alımı için de anlaşma imzalamıştı.
YUNANİSTAN DEZAVANTAJLI!
Yunanistan'ın silahlanma yarışı, Alman basını tarafından değerlendirildi. Yunanistan'ın Türkiye'ye karşı bu yarışı kazanamayacağını belirten Alman yayın organlarında, "Türkiye, Yunanistan nüfusunun sekiz katı. 2021'deki savunma harcamaları Yunan harcamalarının dört katı olacak. Havada da Yunanistan dezavantajlı durumda. 189 Yunan savaş uçağına karşı Türkiye'nin 207 savaş uçağı var" ifadelerine yer verdi.
ASKER SAYISI
Türkiye'nin aktif olarak 685.862 askeri bulunurken Yunanistan'ın ise sadece 143.000 askeri bulunuyor.
TANK SAYISI I TÜRKİYE 2435 YUNANİSTAN 1353
ZIRHLI ARAÇ SAYISI I TÜRKİYE 7947 YUNANİSTAN 3400
TOPLAM UÇAK SAYISI I TÜRKİYE 1351 YUNANİSTAN 620
SAVAŞ UÇAĞI I TÜRKİYE 49 YUNANİSTAN 0
GEMİ SAYISI I TÜRKİYE 145 YUNANİSTAN 99