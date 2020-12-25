25 Aralık 2020, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Son dakika: Bakan Koca duyurdu! Yurt dışından gelenlere test şartı getirildi

Son dakika: Bakan Koca duyurdu! Yurt dışından gelenlere test şartı getirildi

yaptığı açıklamada " Pazartesi gününden itibaren yurtdışından hava ile; tarihinden itibaren ise hava, kara ve deniz yolu ile gelen tüm yolcuların son 72 saatte yapılmış negatif testlerini ibraz etmesi gerekmektedir." ifadelerini kullandı.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 25.12.2020 Güncelleme Tarihi: 25.12.2020
ABONE OL

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada 'ye girişlere yönelik koronavirüs testi zorunluluğu getirildiğini açıkladı.

BAKAN KOCA'NIN AÇIKLAMASI

Yurtdışından gelen tüm yolculara son 72 saatte yapılmış testi zorunluluğu getiriyoruz Dünyayı tehdit etmeye devam eden COVID-19 salgınının kontrolüne yönelik en güncel bilimsel gelişmeleri takip ediyor ve tedbirlerimizi alıyoruz. Tüm dünyada vaka sayılarının artması ve salgının hız kazanması sebebiyle yurtdışından gelişlerde yeni tedbirlere ihtiyaç duyulmuştur.

TARİH VERDİ

Pazartesi gününden itibaren yurtdışından hava ile; tarihinden itibaren ise hava, kara ve deniz yolu ile gelen tüm yolcuların son 72 saatte yapılmış negatif PCR testlerini ibraz etmesi gerekmektedir. Negatif PCR testi sonucunu ibraz etmeyenler Türkiye'ye gelirken uçağa bindirilmeyecektir. Ülkemize girişte hudut kapısında testini ibraz etmeyenler ikamet edecekleri adreslerde karantina altına alınacaktır. Bu uygulama 1 Mart 2021 tarihine kadar devam edecektir.

MUTASYON GÖRÜLEN YERLER NERELER?

Öte yandan son dönemde 'deki vaka artışları ile ilişkili olduğu bildirilen, mutasyona uğramış SARS-CoV-2 virüsünün ve 'da da görüldüğü bildirilmiştir.

YA İBRAZ YA KARANTİNA

Virüsün bu yeni değişkeninin ülkemize girişini önlemek için son 10 günde İngiltere, Danimarka ve Güney 'da bulunan ve Türkiye'ye gelen kişiler ise hem son 72 saatte yapılmış negatif test sonuçlarını ibraz edecek hem de ikamet edecekleri yerde karantinaya alınacaktır. Karantinanın 7. gününde yapılacak olan 2. testleri de negatif çıkarsa karantinaları sonlandırılacak, pozitif çıkarsa tedavi altına alınacaklardır.

Son dakika: Türk Hava Yollarından açıklama: Türkiye'ye gelecek yolculardan PCR testi belgesi istenecek! SON DAKİKA: TÜRK HAVA YOLLARINDAN AÇIKLAMA: TÜRKİYE'YE GELECEK YOLCULARDAN PCR TESTİ BELGESİ İSTENECEK!

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA