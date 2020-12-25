Sağlık Bakanı Fahrettin Koca duyurdu! BioNTech aşısında anlaşma sağlandı

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca "BioNTech aşısı ile ilgili anlaşma bu gece 04.30 itibarıyla imzalandı." müjdesini verdi.



Bakan Fahrettin Koca şu detayları paylaştı;



"BIONTECH aşısı ile ilgili anlaşmanın imzalanmak üzere olduğunu dün sizlerle paylaşmıştım. Bu gece 04.30 itibariyle anlaşma imzalandı. Yapılan anlaşmaya göre bu yıl için ayrılan, depolarda hazır beklediğini PROF. DR. UĞUR ŞAHİN hocamızın açıkladığı doz miktarı 550.000 dozdur.