25 Aralık 2020, Cuma
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca duyurdu! BioNTech aşısında anlaşma sağlandı

"BioNTech aşısı ile ilgili anlaşma bu gece 04.30 itibarıyla imzalandı." dedi. Açıklamasında Bakan Koca, 550 bin doz BioNTech aşısı için, "Bu miktarın Türkiye'ye yıl sonuna kadar ya da ocak ayı başında gelmesi beklenmektedir." ifadelerini kullanandı.

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Giriş Tarihi: 25.12.2020 Güncelleme Tarihi: 25.12.2020
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Sosyal medya hesabından açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca "BioNTech aşısı ile ilgili anlaşma bu gece 04.30 itibarıyla imzalandı." müjdesini verdi.


Bakan Fahrettin Koca şu detayları paylaştı;

"BIONTECH aşısı ile ilgili anlaşmanın imzalanmak üzere olduğunu dün sizlerle paylaşmıştım. Bu gece 04.30 itibariyle anlaşma imzalandı. Yapılan anlaşmaya göre bu yıl için ayrılan, depolarda hazır beklediğini PROF. DR. UĞUR ŞAHİN hocamızın açıkladığı doz miktarı 550.000 dozdur.

Bu miktarın Türkiye'ye yıl sonuna kadar ya da ocak ayı başında gelmesi beklenmektedir. Bununla birlikte MART ayı sonuna kadar 4.5 MİLYON doz aşı ülkemize teslim edilecektir. Anlaşmamıza göre tarafların mutabakatı ile 30 MİLYON doza kadar aynı şartlarda aşı temin edilebilecektir.

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Gecikmenin nedeni üreticinin aşının üretiminden kaynaklanabilecek sorunlarla ilgili SORUMLULUK KABUL ETMEK İSTEMEMESİYDİ. Bu konuda üreticinin sorumluluğunun sözleşmenin mali büyüklüğü ile sınırlı tutulmasında anlaşıldı. Bu aşıyı kullanmak için vatandaşlarımızdan ONAM ALINACAK.

Bu anlaşmanın hayata geçmesinde engellerin ortadan kalkmasında PROF. DR. UĞUR ŞAHİN hocamızın büyük emekleri vardır. Türkiye için yaptığı ayrıcalık unutulmayacaktır. Kendisine milletimiz adına bir kez daha teşekkür ederim."

SON DAKİKA | Sağlık Bakanı Koca BioNTech ile anlaşma sağlandığını duyurdu! İşte gelecek aşı miktarı SON DAKİKA | SAĞLIK BAKANI KOCA BİONTECH İLE ANLAŞMA SAĞLANDIĞINI DUYURDU! İŞTE GELECEK AŞI MİKTARI

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