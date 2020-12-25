VGM burs sonuçları ne zaman açıklanacak? Başvuruların sona ermesinin ardından binlerce öğrenci sonuçlara kilitlenmişti. Geçtiğimiz günlerde KYK sonuçlarının açıklanmasının ardından, VGM burs başvuruları için değerlendirme işlemleri başladı. Heyecan içinde sonuçların açıklanacağı tarihi bekleyen öğrenciler, internet üzerinden araştırmalarını sürdürüyor. Peki, Vakıflar Genel Müdürlüğü burs sonuçları açıklandı mı? 2020 VGM üniversite bursu ne zaman açıklanacak? İşte haberin detayları...

VGM ÜNİVERSİTE BURS SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

2020 VGM yükseköğrenim burs sonuçları henüz açıklanmadı. KYK burs sonuçlarının açıklanmasının ardından değerlendirme işlemleri başladı. Bir önceki döneme ait başvuru sonuçları Ocak ayında açıklanmıştı. Buna göre, başvuru sonuçlarının Ocak ayının ilk haftası açıklanması tahminler arasında. Detaylar belli olduğunda ahaber.com.tr'de yer alacak.

VGM tarafından yapılan son açıklamada, 'Yükseköğrenim burs başvurularının değerlendirme işlemlerine T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü burs başvuru sonuçları açıklandıktan sonra başlanacaktır." denilmişti.