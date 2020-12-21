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Son dakika: Balıkesir merkezli 4 ilde FETÖ soruşturması: 10 gözaltı karar

Son dakika haberine göre merkezli 4 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'ne () yönelik soruşturma kapsamında 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

GÜNDEM AA
Giriş Tarihi: 21.12.2020 Güncelleme Tarihi: 21.12.2020
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Son dakika: Balıkesir merkezli 4 ilde FETÖ soruşturması: 10 gözaltı karar

Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada, örgütün kapatılan bazı banka, dernek, sendika ve okullarında kaydı bulunan 10 kişi için yakalama kararı çıkarıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, zanlıları yakalamak amacıyla Balıkesir, İzmir, Çorum ve Mardin'de operasyon başlattı.

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