AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2020-2021 Anadolu Üniversitesi AÖF sınav sonuçları belli oldu mu?
AÖF sonuçları ne zaman belli olacak? Eğitimini açıköğretim üzerinden sürdüren öğrenciler, sonuçların açıklanacağı tarihi bekliyor. 12-21 Aralık tarihleri arasında gerçekleştirilen sınavın sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Anadolu Üniversitesi tarafından sonuçların hangi tarihte açıklanacağı konusunda açıklama bekleniyor. Peki, AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2020-2021 Anadolu Üniversitesi AÖF sınav sonuçları belli oldu mu? İşte cevaplar...
AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) tarafından eğitimini sürdüren öğrenciler, 12-13-14-19-20-21 Aralık 2020 tarihleri arasında gerçekleştirilen sınavın sonuçları heyecanla bekleniyor. Yeni yıla girmemize sayılı günler kala, sonuçlar hakkında araştırmalar hız kazandı. Peki, AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2020-2021 Anadolu Üniversitesi AÖF sınav sonuçları belli oldu mu? İşte merak edilenler...
AÖF SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
12-21 Aralık tarihleri arasında gerçekleştirilen AÖF sonuçlarının hangi tarihte açıklanacağı henüz belli olmadı. Ancak bir önceki sınavlara baktığımızda sonuçlar, sınavın tamamlanmasının ardından bir hafta sonra açıklanmıştı. Buna göre, sonuçların önümüzdeki hafta içerisinde erişime açılması bekleniyor.
AÖF FİNAL SINAVLARI NE ZAMAN?
AÖG güz dönemi final sınavları 16 - 17 Ocak 2021 tarihlerinde gerçekleştirilecek.
BAHAR DÖNEMİ SINAV TARİHLERİ
Bahar Dönemi Ara Sınavı 10 - 11 Nisan 2021 tarihlerinde ve Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı 29 - 30 Mayıs 2021 tarihlerinde uygulanacak.
AÖF YAZ OKULU SINAVI NE ZAMAN?
Yaz Okulu Sınavı 08 Ağustos 2021'de yapılacak.
SINAV MERKEZİ TERCİHİ SON TARİHLERİ
Bahar Dönemi Ara 01 Mart 2021 Söz konusu tarihe kadar sınav merkezi tercihi yapanlar, bahar dönemi ara sınavına ilgili sınav merkezinde girebilir.
SINIF GEÇME SİSTEMİ NASIL?
Öğrencilere bir yarı yılda 30 krediyi geçmeyecek şekilde ders ataması fakülte tarafından yapılır. Öğrenciler fakülte tarafından atanan dersleri eksiltebilir veya toplam 45 krediyi geçmemek üzere üst yarı yıldan ders seçebilir. (ilk yıl hariç)
Lisansta birinci yarıyılın tüm derslerinden başarılı olamayan öğrenciler 5. ve 7. yarı yıllardan,
İkinci yarı yılın tüm derslerinden başarılı olamayan öğrenciler 6. ve 8 yarı yıllardan DERS ALAMAZ.
Üçüncü yarı yılın tüm derslerinden başarılı olamayan öğrenciler 7. yarı yıldan,
Dördüncü yarı yılın tüm derslerinden başarılı olamayan öğrenciler 8. yarı yıldan ders ALAMAZ.