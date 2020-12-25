AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) tarafından eğitimini sürdüren öğrenciler, 12-13-14-19-20-21 Aralık 2020 tarihleri arasında gerçekleştirilen sınavın sonuçları heyecanla bekleniyor. Yeni yıla girmemize sayılı günler kala, sonuçlar hakkında araştırmalar hız kazandı. Peki, AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2020-2021 Anadolu Üniversitesi AÖF sınav sonuçları belli oldu mu? İşte merak edilenler...

AÖF SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

12-21 Aralık tarihleri arasında gerçekleştirilen AÖF sonuçlarının hangi tarihte açıklanacağı henüz belli olmadı. Ancak bir önceki sınavlara baktığımızda sonuçlar, sınavın tamamlanmasının ardından bir hafta sonra açıklanmıştı. Buna göre, sonuçların önümüzdeki hafta içerisinde erişime açılması bekleniyor.