FETÖ firarisi eski polis İzmir'de saklandığı evde yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ilde daha önce İstihbarat Şube Müdürlüğü kadrosunda çeşitli görevlerde komiser olarak görev yapan, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün kriptolu haberleşme programı Bylock kullandığı tespit edilen ve yine hakkında yakalama kararı olan Hüseyin Kiçeci'nin Karabağlar ilçesinde bir evde saklandığı bilgisi üzerine harekete geçti. Dün akşam saat 20.30 sıralarında adrese operasyon düzenleyen ekipler, 2017 yılından beri firari olan şahsı kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı.



Öte yandan gözaltına alınan Hüseyin Kiçeci'nin son görev yerinin Hakkari Çukurca olduğu ve 2017 yılında KHK ile meslekten ihraç edildiği öğrenildi. Şahsın emniyetteki işlemleri sürüyor.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN