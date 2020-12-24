İstanbul'da kıskıvrak yakalanan FETÖ’cü emniyet müdürü Naci Özmen “Altın nesil”den çıktı...

FETÖ ELEBAŞININ PRENSLERİNDEN

FETÖ'nün devlete sızma planında emniyet ve yargı için özel olarak yetiştirilen üyeleri, örgüt elebaşı tarafından "altın nesil" olarak adlandırılıyor. FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in bu yapılanmada görev alanlara ayrıcalık tanınmasını istediği, eğitimleri ve gizli kalmaları için özel talimat verdiği belirtiliyor. Örgüt içerisinde FETÖ elebaşının "prensi" olarak bilinen emniyet müdürü Naci Özmen'in gizlendiği gaybubet evinin, örgütün mahrem imamlarına yönelik yapılan operasyonlarda yakalanan ve itirafçı olan üyeleri tarafından verildiği belirtildi.