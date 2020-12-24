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İstanbul'da kıskıvrak yakalanan FETÖ’cü emniyet müdürü Naci Özmen “Altın nesil”den çıktı...

üyesi olmak suçundan aranırken 'da kıskıvrak yakalanan eski emniyet müdürü hakkında yeni detaylar ortaya çıktı. Eski emniyet müdürü Özmen’in örgütün “altın nesli” olarak adlandırılan yapılanma içerisinde olduğu belirlendi.  çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe "terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklandı.

GÜNDEM DHA
Giriş Tarihi: 24.12.2020 Güncelleme Tarihi: 24.12.2020
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Güvenlik uzmanlarından alınan bilgilere göre , örgütün elebaşı 'in prenslerinden olduğu biliniyor. doğumlu, Emniyet Genel Müdürlüğü eski başmüfettişi olan 'cü Özmen'in 2016 yılında ile görevden alındığı belirtildi.

FETÖ'nün yazışma programı kullanıcısı olduğu öğrenilen 57 yaşındaki Özmen'in, uzun süredir gizlendiği gaybubet evinde itirafçıların verdiği bilgiler üzerine yakalandığı belirtildi.

FETÖ ELEBAŞININ PRENSLERİNDEN

FETÖ'nün devlete sızma planında emniyet ve yargı için özel olarak yetiştirilen üyeleri, örgüt elebaşı tarafından "altın nesil" olarak adlandırılıyor. FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in bu yapılanmada görev alanlara ayrıcalık tanınmasını istediği, eğitimleri ve gizli kalmaları için özel talimat verdiği belirtiliyor. Örgüt içerisinde FETÖ elebaşının "prensi" olarak bilinen emniyet müdürü 'in gizlendiği gaybubet evinin, örgütün mahrem imamlarına yönelik yapılan operasyonlarda yakalanan ve itirafçı olan üyeleri tarafından verildiği belirtildi.

YAZDIĞI ŞİİR BULUNDU

Adreste yapılan aramalarda, 1 sahte kimlik, 2 sahte sürücü belgesi, 7 örgütsel kitap, 3 tablet ve dizüstü bilgisayar, 2 cep telefonu, 5 flash bellek ve hafıza kartı, 630 dolar, 200 avro, 400 lira ve 1 Sudan Poundu bulundu.

Aramalarda, ayrıca şüphelinin "cancazım" diye hitap ettiği örgüt elebaşı Fetullah Gülen'e kendi el yazısı ile yazdığı ve içerisinde "altın nesil"den de bahsettiği şiir de ele geçirildi.

TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Naci Özmen, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe "terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklandı.

Son dakika: FETÖ'cü emniyet müdürü hücre evinden çıktı SON DAKİKA: FETÖ'CÜ EMNİYET MÜDÜRÜ HÜCRE EVİNDEN ÇIKTI
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