22 Aralık 2020, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Son dakika: Merkez Yürütme Kurulu Başkan Erdoğan liderliğinde toplanıyor! Masada ekonomi gündemi var

Son dakika: Merkez Yürütme Kurulu Başkan Erdoğan liderliğinde toplanıyor! Masada ekonomi gündemi var

Son dakika haberine göre , partisinin genel merkezinde Toplantısı'na başkanlık edecek. Toplantıda koronavirüs, iç ve dış meseleler ve ekonomi gündemi masada olacak.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 22.12.2020 Güncelleme Tarihi: 22.12.2020
ABONE OL

Başkan Erdoğan, partisinin genel merkezinde Merkez Yürütme Kurulu Toplantısı'na başkanlık edecek.

KRİTİK KONULAR MASADA
Kritik toplantıda koronavirüsle mücadele başta olmak üzere ülke gündemini ilgilendiren iç ve dış meseleler ile ekonomiye ilişkin önemli başlıklar masaya yatırılacak.

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Son dakika: AK Parti Sözcüsü Ömer Çelikten MYK sonrası flaş açıklamalar SON DAKİKA: AK PARTİ SÖZCÜSÜ ÖMER ÇELİK'TEN MYK SONRASI FLAŞ AÇIKLAMALAR
Son dakika: AK Parti MKYK ve MYK Başkan Erdoğan liderliğinde toplandı SON DAKİKA: AK PARTİ MKYK VE MYK BAŞKAN ERDOĞAN LİDERLİĞİNDE TOPLANDI

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA