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Son dakika: MSB duyurdu! Saldırı girişimindeki teröristlere ağır darbe

Son dakika haberine göre Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Huzur ve güven ortamını bozmak için bölgesine saldırı girişiminde bulunan 2 /’li terörist, komandolarımızın başarılı müdahalesi ile etkisiz hale getirildi." denildi.

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Giriş Tarihi: 18.12.2020 Güncelleme Tarihi: 18.12.2020
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Son dakika: MSB duyurdu! Saldırı girişimindeki teröristlere ağır darbe

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 2 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Huzur ve güven ortamını bozmak için Barış Pınarı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 2 PKK/YPG'li terörist, komandolarımızın başarılı müdahalesi ile etkisiz hale getirildi." ifadeleri kullanıldı.

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