Son dakika: MSB duyurdu! Saldırı girişimindeki teröristlere ağır darbe

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 2 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Huzur ve güven ortamını bozmak için Barış Pınarı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 2 PKK/YPG'li terörist, komandolarımızın başarılı müdahalesi ile etkisiz hale getirildi." ifadeleri kullanıldı.