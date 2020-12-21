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Şırnak'ta peş peşe operasyonlar: Çok sayıda gözaltı kararı

’ta güvenlik güçleri tarafından son bir haftada yapılan ve kaçakçılık operasyonlarında uyuşturucu madde ve gümrük kaçağı malzeme ele geçirildi. Operasyonlarda 40 şüpheli gözaltına alındı. Öte yandan /, / terör örgütlerine yönelik son 6 gündür devam edene operasyonlar neticesinde 11 kişi gözaltına alındı.

GÜNDEM İHA
Giriş Tarihi: 21.12.2020 Güncelleme Tarihi: 21.12.2020
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Şırnak'ta peş peşe operasyonlar: Çok sayıda gözaltı kararı

Edinilen bilgiye göre, terörün finans kaynaklarından olan kaçakçılıkla mücadele kapsamında, Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığınca 14-20 Aralık arasında il merkezi ve ilçelerinde operasyon başlatıldı. Operasyonlar kapsamında 10.26 gram eroin, 7.49 gram esrar, 6.85 gram metamfetamin, 0.21 gram bonzai, 1 adet uyuşturucu kullanmaya yarayan aparat, 4 bin 250 paket kaçak sigara, bin 200 litre kaçak akaryakıt, 467 adet cep telefonu aksesuarı, 270 adet puro, 196 adet kaçak cep telefonu, 115 paket kaçak elektronik sigara tütünü, 14.3 kilogram kaçak sigara tütünü ele geçirildi. Yapılan operasyonlar kapsamında toplam 40 şüpheli hakkında gerekli yasal işlem yapıldı. 30 şüpheli çıkarıldıkları adli makamlarca serbest bırakılırken, 10 şüphelinin gözaltı işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

PKK/KCK, FETÖ/PDY OPERASYONU: 11 GÖZALTI
Edinilen bilgiye göre, terörle mücadele kapsamında Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü'nce 14-20 Aralık arasında il merkezi ve ilçelerinde PKK/KCK ve FETÖ/PDY terör örgütlerine yönelik operasyon başlatıldı. Operasyonlarda toplam 11 şüpheli gözaltına alındı. 1 şüpheli çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanırken 9 şüpheli çıkarıldıkları adli makamlarca serbest bırakıldı. 1 şüphelinin ise ilgili il ve birime teslim edildiği öğrenildi.

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