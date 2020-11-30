Şırnak'ta kaçakçılara darbe: 39 gözaltı

Edinilen bilgiye göre, terörün finans kaynaklarından olan kaçakçılıkla mücadele kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığınca 23-29 Kasım 2020 tarihleri arasında il merkezi ve ilçelerinde operasyon başlatıldı. Operasyonlar kapsamında, 121,44 gram eroin, 35,97 gram metamfetamin, 2,65 gram esrar, 1,08 gram bonzai, 29 adet ecstasy, 4 adet sentetik ecza maddesi, bin 764 paket kaçak sigara, 9 şişe kaçak içki, 8 adet kaçak cep telefonu ele geçildi. Operasyonlarda ayrıca, 2 adet 6114 Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi Hizmetleri hakkında kanuna muhalefet olayı tespit edildi. Yapılan operasyonlar kapsamında toplam 39 şüpheli hakkında gerekli yasal işlem yapılırken, 2 şüpheli çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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