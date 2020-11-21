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Şırnak'ta FETÖ/PYD operasyonu: 8 gözaltı

Son dakika haberi... 'ta güvenlik güçleri tarafından  /’nin yapılanmasına yapılan operasyonda 8 kişi gözaltına alındı.

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Giriş Tarihi: 21.11.2020 Güncelleme Tarihi: 21.11.2020
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Şırnak'ta FETÖ/PYD operasyonu: 8 gözaltı

Şırnak valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, "Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü tarafından Silahlı Terör Örgütü FETÖ/PDY'nin mahrem imamları ile örgüt mensupları arasında iletişim yöntemi olarak kullandığı ankesörlü, kontörlü büfe telefonlarından periyodik ve ardışık arama sistemiyle haberleştikleri ve irtibatları tespit edilen şüphelilere yönelik olarak Şırnak Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 20 Kasım 2020 günü yapılan operasyonda; 2 üsteğmen, 5 astsubay ve 1 uzman çavuş olmak üzere toplam 8 şüpheli yakalanarak gözaltına alınmıştır. Terörle mücadele kapsamında operasyonlar kararlılıkla devam etmektedir" denildi.

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