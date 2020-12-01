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Son dakika: Şırnak'ta PKK'ya dev operasyon: 20 gözaltı

Son dakika haberi... 'ta, terör örgütü 'nın sözde 'yasama' organı olarak belirlenen () yapılanmasında yer alanlara yönelik düzenlenen operasyonda 20 şüpheli gözaltına alındı.

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 01.12.2020 Güncelleme Tarihi: 01.12.2020
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Son dakika: Şırnak'ta PKK'ya dev operasyon: 20 gözaltı

Şırnak Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Yargıtay 16'ncı Ceza Dairesi'nce terör örgütü olduğu ve PKK'nın sözde 'yasama' organı olarak belirlenen 'DTK yapılanması'nda yer alan 17 kişi hakkında gözaltı kararı alındı.

Bu kapsamda harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, belirlenen adreslere düzenledikleri operasyonda, aralarında DTK'nın eski eş başkanlarının da bulunduğu 20 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, 3 av tüfeği ile çok sayıda çeşitli dijital materyal ve örgütsel dokümana el koyuldu.

Şüphelilerin, emniyetteki sorgusu sürüyor.

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