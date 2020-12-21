21 Aralık 2020, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Başkan Erdoğan talimatı verdi! 2021 reform yılı olacak

Başkan Erdoğan talimatı verdi! 2021 reform yılı olacak

Son dakika haberine göre; 2021 yılına günler kalırken, gelecek yıl özellikle Meclis ayağında yapacaklarına ilişkin yol haritasını belirledi. Başkan 'ın talimatıyla 2021 yılı reform yılı olacak.

GÜNDEM Sabah
Giriş Tarihi: 21.12.2020
ABONE OL
Başkan Erdoğan talimatı verdi! 2021 reform yılı olacak

Özellikle ekonomi ve hukuk alanında önemli düzenlemelerin yer alacağı Yargı ve Ekonomi reformuna son şekli verilecek. İş ve yatırım ortamının iyileştirilmesi kapsamında vergi mevzuatı sadeleştirilecek. Teşvik ve desteklerde etkinliği sağlayacak destek programlarına ilişkin ilke ve esaslar belirlenecek. Verimliliği artırarak sürdürülebilir büyüme için yerli ve yenilikçi üretim desteklenecek. Ayrıca hayvan haklarına ilişkin düzenleme de 2021'de hayata geçirilecek.



TEBBUN'A 'GEÇMİŞ OLSUN'
Başkan Erdoğan, Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun ile telefonda görüştü. İkili ilişkileri geliştirecek hususlar ve bölgesel konuların ele alındığı görüşmede Erdoğan, Kovid-19 tedavisinin ardından sağlığına kavuşan Tebbun'a geçmiş olsun dileklerini iletti

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA