FETÖ elebaşı Fetullah Gülen koronavirüse mi yakalandı?

ÖLMEMİŞ AMA ÖLÜDEN BETER

FETÖ elebaşı Gülen'in son konuşmasında değindiği konulardan birisi de son zamanlarda yayılan "Öldü" iddialarını yanıtlamak oldu.

FETÖ elebaşının sağlık durumunu anlamak için 33 dakikalık kaydın 22 dakika 52'nci saniyesini özellikle izlemenizi öneririm. Hemen önceki bölümle bu bölüm arasında montajla sağlanan bir geçiş var ve Gülen'in başı sola düşmüş, yanındakilerin uyarısıyla konuya giriyor. Sol omzunun üzerinden kendisini uyaranlara bakan ve konuya giren FETÖ elebaşı, "Bir de sık sık öldü çıkarıyorlar, onu söylemeye gerek var mı?" diye konuşuyor.

Ardından, "İnanmayın, yalan. Ne diyorlardı, ben ölmüşüm de bilmem ne ile (sağ tarafındakiler 'hologram' diye sesleniyor) ya öyle arkadaşlar bir şey yapmışlar iskelet, o konuşuyormuş" diyerek iddiaların asılsız olduğunu söylüyor.

Ben de öyle olmasını umuyorum. Tek dileğim, beyinlerini yıkayıp ajanlaştırdığı bu ülkenin çocuklarını birer haine, halkını katleden birer teröriste çeviren FETÖ elebaşının yaptığı tüm kötülüklerin cezasını çekecek kadar yaşaması.

'YER DEĞİŞTİRDİ' İDDİASI

FETÖ elebaşının bir süredir ortalıkta görünmemesi "Pensilvanya'yı terk etti" diye yorumlayanlar oldu. Hatta basında Kanada'ya, Mısır'a gittiğine dair iddialar dolaştı. FETÖ yönetiminin Kanada'da bir arazi aldığı da biliniyor.

Ancak ben hiçbir zaman FETÖ elebaşının Amerikan topraklarını terk edeceğini düşünmedim. Çünkü orada Amerikan yönetimi istediği için ikamet ediyor. Bill Clinton'ın başkanlık döneminden itibaren Amerikan yönetimi FETÖ elebaşını hep korudu. Clinton sonrası vize problemleri yaşasa da, FBI ikamet etmesine karşı çıksa da son anda CIA devreye girip ABD'de oturma izni almasını sağladı.

Hillary Clinton'ın Dışişleri Bakanı olduğu Obama yönetimi tarafından da kollanan FETÖ elebaşı ve örgüt yöneticilerinin, 15 Temmuz darbe girişimi sonrası da Pensilvanya'daki rahatları hiç kaçmadı. Türkiye tam 7 kez Gülen'in iadesini istedi, ABD Adalet Bakanlığı dosyaların kapağını bile açmadı. İkili anlaşmalar olmasına rağmen kimlik tespiti için dahi Gülen'in kapısını çalmadı. Bunun nedeni, FETÖ elebaşı Gülen ve örgütünün, ülkesine her ihaneti kendi ve ABD'nin çıkarları için yapmasından kaynaklanıyor.