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Son dakika: FETÖ elebaşı Fetullah Gülen mahrem imamları Pensilvanya'dan kovmuş

Son dakika haberine göre  darbe girişimi sonrasında yürütülen soruşturma kapsamında Fetullahçı Terör Örgütü'nün (), kendi mensuplarına ödeme yaptığı ortaya çıktı. FETÖ'nün tutuklu, firari ve ihraç edilen mensuplarına yıllık yaklaşık 6 milyon dolar ödeme yaptığı tespit edildi. Soruşturma dosyasında 'in mahrem imamları Pensilvanya'dan uzaklaştırdığı bilgisine de yer verildi.

GÜNDEM Sabah
Giriş Tarihi: 14.12.2020 Güncelleme Tarihi: 14.12.2020
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Son dakika: FETÖ elebaşı Fetullah Gülen mahrem imamları Pensilvanya'dan kovmuş

15 Temmuz hain darbe girişimi sonrasında FETÖ silahlı terör örgütünün mahrem yapılanmalarında toplanan paraların TSK ve emniyet mahrem imamlar ile abilere gönderildiği tespit edildi. Soruşturma dosyaları detaylarında örgüt kontrolünde faaliyet yürüten STK, avukatlık bürosu, danışmanlık firması gibi yerlere ödemeler yapıldığı belirlendi.

YILLIK 6 MİLYON DOLAR
KHK ile ihraç edilen, tutuklu bulunan veya gaybubet evlerinde saklanan FETÖ silahlı terör örgütü mahrem abileri veya ailelerine 2019 yılı itibariyle her ay 2 bin 500 lira ödeme yapıldığı tespit edildi. Örgüt tarafından mahrem yapılara yıllık ortalama 4-6 milyon Dolar para gönderildiği ortaya çıktı. Soruşturma dosyasında yer alan bilgilere göre, yurtdışına kaçan mahrem yapılanma içerisinde bulunan bazı isimlere ise yaklaşık 1 milyon Dolar ödeme yapıldı.

GÜLEN DARBE SONRASINDA MAHREM İMAMLARI SATTI
FETÖ'nün mahrem imamlarının örgüt mensupları ile gizli haberleşme programı üzerinden yaptığı görüşmelere yer verilen dosyada darbe sonrasında çok sayıda mahrem imamın Pennsylvania'da olduğu ve Fetullah Gülen bu durumdan rahatız olduğuna yer verildi. Fetullah Gülen'in mahrem imamlarla yapılan görüşmelerinin yer aldığı dosyada kendisinin Pennsylvania'dan gidecek başka bir yeri olmadığını söylemesi üzerine, Gülen'in hakkında olumsuz bir algı oluşmaması için mahrem imamların Pennsylvania'dan uzaklaştırıldığı bilgisine yer verildi.

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