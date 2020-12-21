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FETÖ'nün 'Gaybubet' evlerine operasyon: 6 gözaltı

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından /'nin ‘gaybubet’ evlerine operasyon düzenlendi. Eş zamanlı düzenlenen operasyonda haklarında arama kararı bulunan 6 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

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Giriş Tarihi: 21.12.2020
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FETÖ'nün 'Gaybubet' evlerine operasyon: 6 gözaltı

Bursa, FETÖ'nün 'gaybubet' evlerine düzenlenen operasyonda 6 şüpheli, gözaltına alındı.

Şüphelilerden 3'ünün kapatılan FETÖ'ye ait eğitim kurumlarından çalıştığı, birinin öğretmenlik, 2'sinin de memuriyetten ihraç olduğu öğrenildi. Gözaltına alınan şüphelilerin sorgusu devam ediyor.

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