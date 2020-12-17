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Son dakika: 4 yıldır her yerde aranan FETÖ zanlısı yakalandı

Son dakika haberleri... ’da 4 yıldan bu yana Fetullahçı Terör Örgütü’ne () üye olma suçundan aranan şahıs polis tarafından yakalandı. Adliyeye sevk edilen şahıs tutuklandı.

GÜNDEM İHA
Giriş Tarihi: 17.12.2020
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Son dakika: 4 yıldır her yerde aranan FETÖ zanlısı yakalandı

Edinilen bilgilere göre, Dinar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri FETÖ/PDY Terör Örgütüne üye olma suçundan 4 yıldır firari olan D.K., isimli şahsı gerçekleştirdiği operasyon ile yakaladı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli ardından çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak ceza evine gönderildi.

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