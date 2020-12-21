21 Aralık 2020, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Aranan terörist Rıdvan Bayram Türkiye'ye giriş yaparken yakalandı

Aranan terörist Rıdvan Bayram Türkiye'ye giriş yaparken yakalandı

mensupluğu dahil toplam 5 suçtan aranan terörist , kaçak pasaportla 'ye giriş yapmak isterken yakalandı. 'ın sahte pasaportu hayatını kaybetmiş kişi üzerine düzenlendiği ortaya çıktı.

GÜNDEM DHA
Giriş Tarihi: 21.12.2020
ABONE OL
Aranan terörist Rıdvan Bayram Türkiye'ye giriş yaparken yakalandı

'da vefat etmiş bir kişi adına rüşvet vererek temin ettiği İran Pasaportu'yla 'ye giriş yapmak isteyen ve başta terör örgütü üyeliği olmak üzere 5 ayrı suçtan aranan Türk vatandaşı (40) Havalimanı'nda yakalandı.

İstanbul Havalimanı Emniyet Şube Müdürlüğü Risk Analiz polisleri yurt dışından gelen yolcuların pasaport kontrolü yaptığı sırada İran pasaportlu Rashid Hassanzadeh Sourmanabadi adına çıkartılmış orijinal pasaportla ülkeye giriş yapan bir yolcudan şüphelendi.

Ekipler bunun üzerine yolcunun belgelerini istedi. Yapılan ilk incelemede ibraz edilen İran Pasaportu'nun sahte olmadığı tespit edildi. Şüpheli tavırlara devam eden yolcunun parmak izini alan polis ekipleri yapılan GBT kontrolünde şüphelinin Türk vatandaşı Rıdvan Bayram olduğu tespit edildi.

POLİS SORUŞTURMAYI GENİŞLETTİ

Rüşvet vererek İran makamlarından aldığı İran pasaportuyla Türkiye'ye giriş yapmak isterken yakayı ele veren Bayram'ın 5 suçtan arandığı ortaya çıktı. 40 yaşındaki Türk vatandaşının daha önce birçok kez Türkiye'ye giriş çıkış yaptığı tespit edildi.

Soruşturmayı genişleten polis ekipleri Rıdvan Bayram'ın PKK terör örgütü üyeliği, eşini kasten öldürme ve uyuşturucu ticareti suçlarından arandığı da ortaya çıktı. Gözaltına alınan 40 yaşındaki Türk vatandaşı mahkemeye sevk edilmesinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA