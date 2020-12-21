Aranan terörist Rıdvan Bayram Türkiye'ye giriş yaparken yakalandı

İran'da vefat etmiş bir kişi adına rüşvet vererek temin ettiği İran Pasaportu'yla Türkiye'ye giriş yapmak isteyen ve başta PKK terör örgütü üyeliği olmak üzere 5 ayrı suçtan aranan Türk vatandaşı Rıdvan Bayram (40) İstanbul Havalimanı'nda yakalandı.