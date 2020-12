Uzman isimden deprem uyarısı! Büyük depreme az kaldı! Büyük İstanbul depremi geliyor mu?

BÜYÜK DEPREM UYARISI

Doç. Dr. Özmen, her 6 yılda bir Türkiye'de büyük bir deprem olma ihtimalinin var olduğuna dikkat çekerek, "120 yıllık kayıtlara baktığımızda ki bunu Afet ve Acil Yönetim Başkanlığı da açıkladı; her 6 yılda bir 7'nin üzerinde deprem olduğu söyleniyor bize. Son 50 yıllık verilere baktığımızda Gediz depreminde Van depremine kadar 5 büyük deprem meydana gelmiş. Halbuki bu istatistiklere baktığımızda sayının 8-9'u bulması gerekiyor. Bu verilere bakarak büyük bir deprem olma olasılığının da her geçen yıl yükseldiğini söyleyebiliriz. 7'nin üzerinde en son 2011 yılında oldu. Dolayısıyla da üzerinden 9 yıl geçti. Ondan dolayı 7 ve 7 üzerinde deprem olma olasılığı şuan ortada duruyor. Maalesef bu gerilimlere bağlı olarak Türkiye'nin bir yerlerinde bu deprem olacak" ifadelerini kullandı.