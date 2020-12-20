Uzman isimden deprem uyarısı! Büyük depreme az kaldı! Büyük İstanbul depremi geliyor mu?

RİSKLİ YERLERİN BELİRLENMESİ İSTENDİ

Depremle mücadelenin bireyden başladığına vurgu yapan Doç. Dr. Özmen, "Yani vatandaşlar olarak üzerimize düşen görevi yapmamız lazım. Yerel yönetimler ve merkezi yönetimlerin de üzerine düşen görevleri yapması lazım. Biz her şeyi merkezi ya da yerel yönetimlerden beklersek bu iş içinden çıkamayız. Vatandaş bir kere öncelikle bulunduğu yerin deprem veya diğer afetler açısından tehlikesi nedir onun tespitini yapması lazım; ilgili yerlerden öğrenmesi lazım. Daha sonra binasının deprem açısından riskli olup olmadığı yönünde bilgisini öğrenmesi gerekiyor. Bundan sonra da evde Aile Deprem Planı'nın yapılması lazım. Bunun deprem olmadan önce yapılması lazım. Tehlike avı yaparak evimizde riskli olan yerler nereler, yıkılarak, devrilerek bize zarar verme ihtimali olan eşyalar var mı gibi durumların bakılması lazım. Deprem sırasında ne yapılmalı, evde güvenli yerler nereler; bunların bir plan kapsamında da belirlenmesi lazım" ifadelerini kullandı.