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Son dakika: Ege Denizi'nde 4 büyüklüğünde deprem | 2020 son depremler

Son dakika haberi... Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının () verilerine göre; 'nde 4 büyüklüğünde meydana geldi. Deprem, 'nin Gökçeada ilçesine 155,72 kilometre yakınlıkta gerçekleşti.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 19.12.2020 Güncelleme Tarihi: 19.12.2020
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Son dakika: Ege Denizi'nde 4 büyüklüğünde deprem | 2020 son depremler

SON DAKİKA HABERİ: Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 17.13'te Ege Denizi'nde 4 büyüklüğünde kaydedildi.

Depremin 15,35 kilometre derinlikte olduğu ve Çanakkale'nin Gökçeada ilçesine 155,72 kilometre yakınlıkta gerçekleştiği belirlendi.

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