Son dakika: Ege Denizi'nde 4 büyüklüğünde deprem | 2020 son depremler
Son dakika haberi... Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) verilerine göre; Ege Denizi'nde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, Çanakkale'nin Gökçeada ilçesine 155,72 kilometre yakınlıkta gerçekleşti.
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2020 SON DEPREMLER
SON DAKİKA HABERİ: Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 17.13'te Ege Denizi'nde 4 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Depremin 15,35 kilometre derinlikte olduğu ve Çanakkale'nin Gökçeada ilçesine 155,72 kilometre yakınlıkta gerçekleştiği belirlendi.
2020 SON DEPREMLER