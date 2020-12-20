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Van Başkale'de 4.4 büyüklüğünde deprem!

Son dakika haberine göre; Afet ve Yönetimi Başkanlığı () verilerine göre, merkez üssü Başkale ilçesinde saat 07.32'de 4.4 büyüklüğünde meydana geldi.

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Giriş Tarihi: 20.12.2020 Güncelleme Tarihi: 20.12.2020
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Van Başkale'de 4.4 büyüklüğünde deprem!

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, merkez üssü Van'ın Başkale ilçesinde Richter ölçeğine göre, 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 13 kilometre derinliğinde gerçekleşen deprem, Başkale ve çevre ilçelerde hissedildi.

Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü (KRDAE) ise Başkale'deki depremin büyüklüğünü 4.5, derinliğini ise 5.8 kilometre olarak açıkladı.

Depremde, can ya da mal kaybı olup olmadığı henüz açıklanmadı.

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