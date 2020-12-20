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Muğla'da 3,9 ve 3,8 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi! İşte ilk görüntüler | Son depremler

Son dakika haberine göre; Bu sabah saatlerinde 'nın Ula ilçesinde 3.9 ve 3.8 büyüklüklerinde iki meydana geldi. er iki deprem, Ula ve çevre ilçelerde hissedilirken, ilk belirlemelere göre, herhangi bir can ya da mal kaybı yaşanmadı.

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Giriş Tarihi: 20.12.2020 Güncelleme Tarihi: 20.12.2020
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Muğla'da 3,9 ve 3,8 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi! İşte ilk görüntüler | Son depremler

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı () verilerine göre, merkez üssü 'nın Ula ilçesinde saat 06.14'te 3.9 ardından 06.16'da ise 3.8 büyüklüğünde iki meydana geldi. Her iki deprem, Ula ve çevre ilçelerde hissedilirken, ilk belirlemelere göre, herhangi bir can ya da mal kaybı yaşanmadı.

Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü (KRDAE) ise depremlerin büyüklüklerini, 3.9 ve 3.4 olarak duyurdu. Merkez üssü Arıcılar olarak tespit edilen depremlerin derinliği yaklaşık 8 kilometre olarak hesaplandı.

Muğla'da 3,9 ve 3,8 büyüklüğünde iki deprem! İşte ilk görüntüler MUĞLA'DA 3,9 VE 3,8 BÜYÜKLÜĞÜNDE İKİ DEPREM! İŞTE İLK GÖRÜNTÜLER

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