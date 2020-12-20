Hamza Yerlikaya’dan CHP'li Engin Özkoç'a hodri meydan!

YİNE ENGİN ÖZKOÇ! YİNE ALGI HAREKATI...

CHP'li Engin Özkoç, "Doktoralı gençlerimiz bile işsizlikten evde otururken, lise diplomasının sahte olduğu mahkeme kararıyla tespit edilen Sarayzade Hamza Yerlikaya devletten 4 maaş almaya devam ediyor..." cümlelerini Twitter üzerinde sarf etti.





ASILSIZ İDDİALARA HAMZA YERLİKAYA'DAN YANIT

Bu alçak ifadelere Hamza Yerlikaya'dan yanıt gecikmedi.

CHP'li Engin Özkoç'a fotoğraflı bir göndermede bulunan Hamza Yerlikaya, "Tasması kimin elinde olduğu belli olmayan Engin Özkoç, şimdi iyi dinle; eğer benim diplomasız olduğumu ve 4 maaş aldığımı ispat edersen ben herkesten özür dileyip siyaseti bırakıyorum. Aksi durumda sen ne yapacaksın? İspat edemezsen milletvekilliğinden istifa edecek misin? Hodri meydan" ifadelerine yer verdi.