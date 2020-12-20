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Hamza Yerlikaya’dan CHP'li Engin Özkoç'a hodri meydan!

CHP Grup Başkanvekili ve Milletvekili , iftiralarında sınır tanımıyor. Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya'yı hedef alan Özkoç, "Hamza Yerlikaya devletten 4 maaş almaya devam ediyor" iddiasını ortaya atarak algı operasyonuna girişti. Bu skandala "dur" diyen Hamza Yerlikaya, CHP'li Özkoç'a meydan okudu.

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 20.12.2020 Güncelleme Tarihi: 20.12.2020
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Hamza Yerlikaya’dan CHP'li Engin Özkoç'a hodri meydan!

CHP'li , sosyal medya hesabı üzerinden bir kez daha yalanlarını klavye aracılığı ile yayma çabasına girişti.

Bu sefer de Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya'yı hedef alan Özkoç, Yerlikaya'ya karşı skandal ithamlarda bulundu.

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YİNE ENGİN ÖZKOÇ! YİNE ALGI HAREKATI...

CHP'li Engin Özkoç, "Doktoralı gençlerimiz bile işsizlikten evde otururken, lise diplomasının sahte olduğu mahkeme kararıyla tespit edilen Sarayzade Hamza Yerlikaya devletten 4 maaş almaya devam ediyor..." cümlelerini Twitter üzerinde sarf etti.

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ASILSIZ İDDİALARA HAMZA YERLİKAYA'DAN YANIT

Bu alçak ifadelere Hamza Yerlikaya'dan yanıt gecikmedi.

CHP'li Engin Özkoç'a fotoğraflı bir göndermede bulunan Hamza Yerlikaya, "Tasması kimin elinde olduğu belli olmayan Engin Özkoç, şimdi iyi dinle; eğer benim diplomasız olduğumu ve 4 maaş aldığımı ispat edersen ben herkesten özür dileyip siyaseti bırakıyorum. Aksi durumda sen ne yapacaksın? İspat edemezsen milletvekilliğinden istifa edecek misin? Hodri meydan" ifadelerine yer verdi.

Yerlikaya'nın paylaşımında yer alan isimler ise FETÖ'nün ABD'deki en önemli yapılarından Rumi Forum'un Başkanı firari Emre Çelik ve firari FETÖ imamı Mahmut Yeter'den başkası değildi.

Bu karede CHP'li Özkoç'un FETÖ'cü kalleşlere yan yana yer alması ise dikkat çeken kısım oldu.

İŞTE YERLİKAYA'NIN DİPLOMALARI...





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