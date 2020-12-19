Cumhuriyet Gazetesinden Hamza Yerlikaya'ya iftira! İşte ‘Diploması Sahte’ iddiasını çürüten belgeler

İşte "Diploması Sahte" yalanını çürüten o diplomalar:



AÇIK LİSEYİ BİTİRDİ, ÜNİVERSİDEN MEZUN OLDU



Hamza Yerlikaya, Mimar Sinan İlköğretim Okulu'nu bitirdikten sonra Açıköğretim Lisesi'nden 2004 yılında mezun oldu.



Süleyman Demirel Üniversitesi Budur Eğitim Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Bölümü, Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği'ni okuyan Yerlikaya, bu üniversiteden 2008 yılında mezun oldu.

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ'NDE YÜKSEK LİSANSINI YAPTI



Yerlikaya'nın ayrıca bir de yüksek lisans diploması bulunuyor. Sakarya Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi Enstitü Anabilim Dalı'nda yüksek lisans yaptı. Yerlikaya, tezli yüksek lisansını Sakarya Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü'nde 2018-2019 döneminde bitirdi.



