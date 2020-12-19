19 Aralık 2020, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Cumhuriyet Gazetesinden Hamza Yerlikaya'ya iftira! İşte ‘Diploması Sahte’ iddiasını çürüten belgeler

Cumhuriyet Gazetesinden Hamza Yerlikaya'ya iftira! İşte ‘Diploması Sahte’ iddiasını çürüten belgeler

, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı ’nın sahte diploması olduğuna dair “Diploması Sahte” başlığıyla bir haber yaptı. Cumhuriyet, Hamza Yerlikaya için milyonlarca üniversitelinin işsiz gezdiği ülkede, yasalara aykırı olarak görev yaptığını söyleyerek itham da etti. Sabah Gazetesi, Hamza Yerlikaya'nın lise, üniversite ve yüksek lisans diplomalarına ulaştı.

GÜNDEM Sabah
Giriş Tarihi: 19.12.2020 Güncelleme Tarihi: 19.12.2020
ABONE OL
Cumhuriyet Gazetesinden Hamza Yerlikaya'ya iftira! İşte ‘Diploması Sahte’ iddiasını çürüten belgeler

, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı 'nın sahte diploması olduğuna dair haberi "Sahte diplomayla sistemi tuş etmiş" başlığıyla manşete taşıdı.

Cumhuriyet, bu haberini Ankara 7. Ağır Ceza Mahkemesi'nin 2001'de verdiği gerekçeli kararına dayandırdı. Yeni bir davaymış gibi çok eski bir davayı gündeme getiren Cumhuriyet, Hamza Yerlikaya için milyonlarca üniversitelinin işsiz gezdiği ülkede, yasalara aykırı olarak görev yaptığını söyleyerek Yerlikaya'yı itham da etmiş oldu. Gazete, ayrıca dördüncü sayfada yer alan "Diploması sahte" başlıkla Yerlikaya'yı sadece ortaokul diploması olan biriymiş gibi lanse etti.

YERLİKAYA'NIN DİPLOMALARI SAHTE DEĞİL

Sabah, Hamza Yerlikaya'nın lise, üniversite ve yüksek lisans diplomalarına ulaştı. Buna göre; Cumhuriyet'in iddia ettiği gibi Hamza Yerlikaya'nın diplomaları sahte değil.

İşte "Diploması Sahte" yalanını çürüten o diplomalar:

AÇIK LİSEYİ BİTİRDİ, ÜNİVERSİDEN MEZUN OLDU

Hamza Yerlikaya, Mimar Sinan İlköğretim Okulu'nu bitirdikten sonra Açıköğretim Lisesi'nden 2004 yılında mezun oldu.

Budur Eğitim Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Bölümü, Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği'ni okuyan Yerlikaya, bu üniversiteden 2008 yılında mezun oldu.

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ'NDE YÜKSEK LİSANSINI YAPTI

Yerlikaya'nın ayrıca bir de yüksek lisans diploması bulunuyor. Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi Enstitü Anabilim Dalı'nda yüksek lisans yaptı. Yerlikaya, tezli yüksek lisansını Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü'nde 2018-2019 döneminde bitirdi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA