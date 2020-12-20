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Son dakika: Kuzey Marmara Otoyolu geçiş ücretleri belli oldu

Türkiye'nin ana transit geçiş yolu olması hedeflenen ve Avrupa'yı Asya'ya bağlayan koridorda önemli bir rol üstlenecek olan Otoyolu'nda 56,5 kilometrelik ana gövde, 11,6 kilometre bağlantı yolundan oluşan Kurtköy-Akyazı etabı törenle açıldı. Başkan Erdoğan, Kuzey 6. Kesim Açılış Töreni'ne Vahdettin Köşkü'nden canlı bağlantıyla katılmıştı. İşte Kuzey Marmara Otoyolu geçiş ücretleri... Adapazarı- Kuzey Marmara otoyolu geçiş ücreti ne kadar?

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Giriş Tarihi: 20.12.2020 Güncelleme Tarihi: 20.12.2020
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Son dakika: Kuzey Marmara Otoyolu geçiş ücretleri belli oldu

Son dakika haberine göre 'un çevre illere ve diğer bölgelere ulaşımını büyük oranda kolaylaştıracak Otoyolu'nun son kesimi olan İzmit-Akyazı bölümü açıldı. İşte otoban ücretleri...

Adapazarı 1- İstanbul Park 41.95

Adapazarı 1 - Kurnaköy 2 44,60

Adapazarı 1- İzmit Kuzey: 17.45

Adapazarı 1 İzmit Doğu 15.20

Adapazarı 2- İstanbul Park 41.45

Adapazarı 2 - Kurnaköy 2 44.10

Adapazarı 2- İzmit Kuzey: 16.95

Adapazarı 2- İzmit Doğu 14.70

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