Son dakika: Kuzey Marmara Otoyolu geçiş ücretleri belli oldu
Türkiye'nin ana transit geçiş yolu olması hedeflenen ve Avrupa'yı Asya'ya bağlayan koridorda önemli bir rol üstlenecek olan Kuzey Marmara Otoyolu'nda 56,5 kilometrelik ana gövde, 11,6 kilometre bağlantı yolundan oluşan Kurtköy-Akyazı etabı törenle açıldı. Başkan Erdoğan, Kuzey Marmara Otoyolu 6. Kesim Açılış Töreni'ne Vahdettin Köşkü'nden canlı bağlantıyla katılmıştı. İşte Kuzey Marmara Otoyolu geçiş ücretleri... Adapazarı-İstanbul Kuzey Marmara otoyolu geçiş ücreti ne kadar?
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Son dakika haberine göre İstanbul'un çevre illere ve diğer bölgelere ulaşımını büyük oranda kolaylaştıracak Kuzey Marmara Otoyolu'nun son kesimi olan İzmit-Akyazı bölümü açıldı. İşte otoban ücretleri...
Adapazarı 1- İstanbul Park 41.95
Adapazarı 1 - Kurnaköy 2 44,60
Adapazarı 1- İzmit Kuzey: 17.45
Adapazarı 1 İzmit Doğu 15.20
Adapazarı 2- İstanbul Park 41.45
Adapazarı 2 - Kurnaköy 2 44.10
Adapazarı 2- İzmit Kuzey: 16.95
Adapazarı 2- İzmit Doğu 14.70
KMO ANADOLU OTOYOLU 2020 2.İŞLETME YARIYILI ÜCRET TARİFESİ
KMO ANADOLU OTOYOLU 2020 2.İŞLETME YARIYILI ÜCRET TARİFESİ