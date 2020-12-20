20 Aralık 2020, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Diyarbakır’da 45 kilogram amonyum nitrat ele geçirildi

Diyarbakır’da 45 kilogram amonyum nitrat ele geçirildi

’ın ilçesinde düzenlenen operasyonlarda 45 kilogram , 1 ateşleme sistemi ile 52 kilogram uyuşturucu ele geçirildi.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 20.12.2020
ABONE OL
Diyarbakır’da 45 kilogram amonyum nitrat ele geçirildi

Jandarma Genel Komutanlığı resmi twitter adresinden yapılan açıklamada, Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca Lice'de yapılan Yıldırım-7 Şehit Jandarma Uzman Çavuş İsmail Uygun operasyonu kapsamında, 4 piyade tüfeği, 52 kilogram toz esrar, 45 kilogram amonyum nitrat, 18 tüp, 4 akü, 1 ateşleme sistemi ve çok sayıda mühimmat ile örgütsel malzeme ele geçirildiği belirtildi.





A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA